Moordonderzoek na verdacht overlijden van vijftiger in Schaarbeek

Het slachtoffer, een 55-jarige man, werd zaterdag dood aangetroffen in de Thomas Vinçottestraat in Schaarbeek. “Het parket heeft daarop een onderzoeksrechter gevat voor moord”, meldt woordvoerder Martin Francois. “Die is samen met de magistraat van wacht afgestapt op de plek van de feiten. Het parket heeft ook een wetsdokter aangesteld en de technische recherche van de federale politie is ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek.”

De precieze omstandigheden van het verdacht overlijden zijn nog niet gekend. “Het onderzoek is in handen van de moordsectie van de federale gerechtelijke politie van Brussel”, aldus François. “De dader of daders werden nog niet geïdentificeerd. In het belang van het onderzoek zal het parket geen verdere commentaar geven."