Na 15 jaar zijn werken aan de nieuwbouw van Vrije Basisschool 'De Bron' in Gooik gestart

Toch lieten de werken even op zich wachten. Dat kwam omdat Vlaanderen de subsidie voor het realiseren van de nieuwbouw maar niet wou toekennen. In 2018 kreeg de school alsnog de langverwachte subsidie van één miljoen euro. "Vrijwel meteen zijn we gestart met het afwerken van onze plannen, want die lagen natuurlijk al een hele tijd klaar”, zegt directeur Marleen Verckens van de basisschool. “We hadden gehoopt om in 2020 te kunnen starten, maar door verschillende onvoorziene omstandigheden zoals de coronacrisis en de afsluiting van de dossiers moesten we opnieuw uitstellen. Een grote domper op de feestvreugde, want iedereen kijkt er al jaren naar uit. Na lang wachten zullen de werken vandaag eindelijk van start gaan.”