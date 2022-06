Wielerclub ’t Zaventems Veloske houdt na 75 jaar op te bestaan

Doordat de wielerclub niet langer bestaat, verdwijnen er ook drie koersen. "We gingen dit jaar drie koersen organiseren, een wegkoers op de Vilvoordelaan in Zaventem, een mountainbikewedstrijd op de terreinen van SK Nossegem en een koers in Sterrebeek. Maar omdat we niet aan vrijwilligers geraken, moeten we die dus annuleren. En dat in het jaar dat onze club 75 jaar wordt, dat is heel spijtig", besluit Guy geëmotioneerd.