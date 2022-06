Nationale Bank ziet na de zomer prijzen wat minder snel stijgen, maar waarschuwt voor hoge staatsschuld

Wie betaalt dan wel het gelag? "De forse toename van de loonkosten weegt op de concurrentiekracht van bedrijven", waarschuwt de Nationale Bank. De meeste landen hebben namelijk geen automatische indexkoppeling. Dus de lonen in België stijgen sterk, maar in de buurlanden niet of pas later. Bedrijven hebben daar dus meer ademruimte en dat maakt ze concurrentiëler.



Gezinnen blijven niet helemaal buiten schot, want specifieke gezinnen, vooral uit de lagere middenklasse, zijn wél getroffen. Het gaat dan vaak om mensen die "weinig" verdienen, maar te veel om bijvoorbeeld te kunnen genieten van een sociaal tarief voor energie.