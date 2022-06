Net geen 90e verjaardag voor boekenbeurs Antwerpen:  boekenfestival LEES! houdt ermee op

Reactie Boekenoverleg

Jos Geysels, voorzitter van het Boekenoverleg, het platform dat alle literaire krachten in Vlaanderen bundelt, betreurt dat er geen boekenbeurs kan doorgaan: “Het is wel hoopvol dat de stad Antwerpen nog activiteiten plant rond de Boekenmaand in november. We blijven ook benadrukken dat er geen crisis is in het boekenvak. Er is geen grote onderlinge verdeeldheid. Maar er zijn wel problemen met sommige grote uitgeverijen.”

“We zullen alles op alles zetten om in de toekomst een waardige opvolger voor de ter ziele gegane Boekenbeurs te ondersteunen . Richting 2023 hopen we dat we alle neuzen in hetzelfde boek krijgen. Dat is belangrijk voor het boekenvak, voor de auteurs én voor de lezers.”