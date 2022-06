Nieuw watersportcomplex opent de deuren in Nieuwpoort

Nieuwpoort is een belangrijk centrum voor iedereen in Vlaanderen die wil leren zeilen of surfen. Beginners krijgen de kneepjes van het surfen en zeilen veilig onder de knie in het Spaarbekken en meer ervaren watersporters halen hun hart op in de Havengeul.

Er wordt in Nieuwpoort niet alleen gesurft en gezeild, ook suppen, raften, kajakken, foilen en wingsurfen behoren er tot de mogelijkheden.