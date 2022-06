Ook dit jaar geen Heilige Bloedprocessie in Meigem: "Maar uitstel is geen afstel"

Meigem is de enige plaats in Oost-Vlaanderen waar nog een Bloedprocessie plaatsvindt. Door corona kon de heilige stoet de laatste 2 jaar niet doorgaan. En ook voor deze zomer was er lange tijd onduidelijkheid. Nu is er wél zekerheid: er komt zeker geen processie op zondag 7 juli. "Door een samenloop van omstandigheden zagen we het niet meer zitten om de processie te organiseren", zegt Kristof Herteleer van het organisatiecomité.