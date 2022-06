Pajotse bakker in Benidorm: "Tijdens hittegolf gaan fruittaarten hier vlotjes over toonbank"

Zelf heeft Alsida helemaal geen last van de hitte. "Hoe warmer, hoe liever. Ik denk dat je lichaam zich leert aanpassen aan zulke hoge temperaturen." Maar het is volgens de Pajotse wel belangrijk om niet te werken tijdens de warmste uren van de dag. "Rond vijf uur in de namiddag is het meestal het warmst. Je moet leven naar de warmte. Activiteiten doe je dus best 's ochtends of 's avonds als de zon aan het ondergaan is."

Alsida neemt zelf geen siësta (middagdutje, vaak na de lunch als de zon haar hoogste positie bereikt heeft, nvdr.), maar veel mensen doen dat volgens haar wel. "Scholen zijn ook maar open tot twee uur 's middags omdat het daarna te warm is." Wat ook verandert als het warm is, zijn de bestellingen van de mensen in de bakkerij van Alsida. "Tijdens een hittegolf verkopen we veel patisserie met fruit: rozijnenkoeken, appelflappen en fruittaarten, terwijl in de winter alles met slagroom het beter doet. En pannenkoeken niet te vergeten."