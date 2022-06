De keerzijde van het mooie weer: hoogste piek van graspollen in 40 jaar, maar wat kunnen hooikoortslijders doen?

Mensen met hooikoorts hebben heel wat last van pollen in de lucht op dit moment. Er staan dankzij het goede weer veel grassen in bloei en die verspreiden stuifmeel, zegt gezondheidsinstituut Sciensano in De Standaard. In Brussel is vorige zaterdag een recordaantal van 433 pollen per kubieke meter gemeten. Mensen met hooikoorts vermijden best zo veel mogelijk blootstelling.