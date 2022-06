Van "praktijk stopzetten" tot "op eten besparen": logopedisten én patiënten reageren op mogelijke tariefverhoging 

Sanne Jassogne is een van hen. Als logopediste begeleidt ze jonge kinderen in scholen en ze heeft ook een eigen praktijk. Ze doet die job met hart en ziel, maar financieel is het voor haar niet langer houdbaar. "Je hebt sowieso de kosten die verbonden zijn aan je locatie. Daarnaast zijn er ook de onderzoeksmaterialen en testen die we verplicht moeten voorzien vanuit het RIZIV, en dan heb je nog het therapiemateriaal. Als we dan kijken naar wat we maar overhouden per betaald uur, is dat onvoldoende om rond te komen."