Oekraïense parlementsvoorzitter in "Terzake": "Oekraïners geven hun leven voor Europese waarden"

Stefanchuk noemt de beslissing een belangrijke politieke impuls. “Als de beslissing positief is, dan is het een impuls voor het Oekraïense volk. Iedere Oekraïner die op de barricades staat, en iedere Oekraïner in het buitenland, zal begrijpen dat Europa hem steunt. Dat zal hen een boost naar de overwinning geven, die situatie in het land radicaal kan veranderen. Als de beslissing negatief is, zal Poetin die impuls krijgen. Hij zal beseffen dat Europa geen geheel vormt. Daarom wil ik tegen mijn Europese collega’s zeggen dat de beslissing niet alleen over Oekraïne, maar ook over veiligheid in Europa gaat. Dit is een punt dat de wereld in voor en tegen zal verdelen.”