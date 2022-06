Renovatiewerken aan Sint-Amanduskerk in Denderleeuw van start: "Eerst nieuwe verwarming, dan interieur aanpakken"

De Sint-Amanduskerk in Denderleeuw dateert uit de 13e eeuw en is een bescherm monument. in 2005 werd de buitenkant van de kerk al gerenoveerd, maar nu krijgt ook de binnenkant van de kerk een grondige opfrisbeurt. Daarbij wordt eerst werk gemaakt van een nieuwe verwarming. "Om het orgel in een goede toestand te bewaren is het belangrijk dat er een constante temperatuur en een correcte luchtvochtigheid aangehouden wordt", laat schepen Marnick Vaeyens (LvB) weten in een persbericht.