Socialistische vakbond laat opvallende ballon op in Hasselt, voor meer koopkracht

Volgende week maandag is in Brussel een grote vakbondsactie gepland voor meer koopkracht. Om die actie nu al onder de aandacht te brengen, liet de vakbond om 19 uur een opvallende rode luchtballon opstijgen langs de Gouverneur Roppesingel in Hasselt.

"Een maand geleden hebben we ook al eens actie gevoerd op het Kolonel Dusartplein in Hasselt", vertelt Andres Vandereycken van het ABVV. "Toen hebben we een quiz gespeeld, met alle frappante weetjes over de loonwet. Want die verhindert ons om vrij te onderhandelen over lonen. Daar waren toen 2.000 mensen aanwezig. En nu, een week voor de betoging in Brussel, laten we een grote ballon op. We doen dat vanuit alle windstreken. Want we willen aan iedereen laten zien dat het menens is volgende week maandag."

De socialistische vakbond verwacht maandag zo'n 100.000 actievoerders in Brussel.