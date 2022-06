Acteur Kevin Spacey verschijnt donderdag voor Britse rechter voor de aanranding van drie mannen

Spacey kwam hierdoor in het oog van een mediastorm terecht. Hij verloor in die periode zijn hoofdrol in de Netflixreeks "House of Cards", en werd weggeknipt uit de film "All the money in the world". Spacey verdween daarna volledig uit de aandacht, tot begin deze maand. Toen raakte bekend dat Spacey voor het eerst sinds het losbarsten van het schandaal rond hem een filmrol te pakken had.

Tot nu toe heeft Spacey alle beschuldigingen over seksueel wangedrag met klem ontkend. De 62-jarige acteur won in het verleden een Oscar voor zijn rol in "American Beauty" en "The Usual Suspects".