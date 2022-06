Stad Sint-Truiden plant een sportpark op het voormalig voetbalterrein van Brustem

Het huidige voetbalterrein in Brustem is verouderd. Het stadsbestuur van Sint-Truiden wil er daarom de komende jaren 6 miljoen euro investeren om een nieuw sportpark te realiseren. Schepen Stijn Vanoirbeek (CD&V): "Het wordt een ondergrondse bouw, waarbij we de schietclub ondergronds willen huisvesten, maar waar we ook een polyvalente zaal willen creëren en een indoor petanquebaan." Buiten is plaats voor onder meer een boogschuttersclub, een Finse piste en een hondenspeelweide.