Van de rode lijn naar de rode loper: leidt de straffeloosheid in Syrië tot meer oorlogsmisdaden in Oekraïne (en elders)?

De rode lijn was duidelijk overschreden. Maar toch kwam er geen vergeldingsactie. Obama kreeg internationaal geen steun - niemand had zin om een nieuwe oorlog te beginnen. En ook in eigen land krijg hij geen toestemming van het Congres om militair in te grijpen, na het debacle in Irak. "Heeft bombarderen wel zin?", redeneerde Obama verder tegenover zijn buitenlandadviseur Ben Rhodes. "Als we enkele landingsbanen verwoesten, worden die toch weer aangelegd."

Was het niet beter om ervoor te zorgen dat Syrië gewoon geen chemische wapens meer had? En dus werd ervoor gekozen – er was ook niet echt een andere optie - om een deal te sluiten, samen met Rusland, om te gaan ontwapenen. Syrië moest lid worden van de Chemische Wapens Conventie, moest z’n hele arsenaal opgeven, zowel chemische voorraden, als productielaboratoria, als opslagplaatsen. En daarmee was de kous af.