Volle Gaas-route: autoluwe fietsroute vanuit het Pajottenland naar Brussel 

Die nieuwe fietsverbinding tussen het Pajottenland en Brussel is maar liefst 28 kilometer lang en brengt je langs pareltjes als Paddenbroek en de oude trambedding in Gooik of het Kasteel van Gaasbeek gaat. Opvallend is dat de fietsroute ook autoluw is. "Het unieke aan deze lange fietsroute is dat we wegen gaan recycleren", zegt projectleider Joris Vandamme. "Zo maken we op bepaalde plaatsen een filter, een sluis, waar enkel nog maar buurtbewoners en de fietsers door mogen. We halen het sluipverkeer er dus uit en zo creëer je een heel aangename fietsroute met heel beperkt autoverkeer."