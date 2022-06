Camerabeelden tonen hoe bekende spoedverpleger in Antwerps ziekenhuis wordt aangevallen door "patiënt"

Het geval van Vanlee is geen uitzondering. In Charleroi werd onlangs ook een ambulancier aangevallen. Ook Lode Godderis ziet dat agressie tegen zorgverleners toeneemt. "Tijdens corona was er een stijging, maar de eerste voorzichtige analyse van de laatste cijfers is dat de afgelopen maanden die stijging zich nog verder doorzet", laat hij verstaan. Godderis is professor arbeidsgeneeskunde en CEO van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en welzijn op het werk in ons land.



"Meer dan een op de drie zorgverleners geeft aan agressie te hebben meegemaakt de afgelopen 6 maanden. Het gaat vooral over externe agressie. Als we het hebben over fysiek aangevallen worden, dan schommelt dit rond de twintig procent", zegt hij.