Vijf jaar na verwoestende brand in Londense Grenfell Tower: "Zo weinig veranderd, het voelt bijna als verraad"

Hoe gaat het met de overlevenden, vijf jaar na de verwoestende brand in de Grenfell Tower in Londen, waarbij 72 mensen om het leven kwamen? Het drama in de woontoren was het dodelijkste incident in een residentie in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog. Actievoerders klagen aan dat de Britse regering amper veranderingen heeft doorgevoerd. "We zijn vijf jaar verder en er is zo weinig veranderd dat het bijna als verraad voelt", vertelt overlever Ed Daffarn, in de Britse media.