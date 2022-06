Vlaamse regering wil knoop Ventilusdossier zo snel mogelijk doorhakken

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Energie, Zuhal Demir, belooft dat de regering de knoop in het Ventilusdossier zo snel mogelijk zal doorhakken. Om elektriciteit van windturbines op zee aan land te brengen, verkiezen experts bovengrondse hoogspanningskabels, maar dat stoot op veel protest in de West-Vlaamse gemeenten langs het parcours. "We mogen als beleidsmaker de grieven van die burgerplatformen niet zomaar aan de kant zetten."