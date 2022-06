Ontdek nu al de EDUboxen van het najaar!

Wil jij jouw leerlingen een EDUbox in ontwikkeling laten uitproberen? Mail ons jouw gegevens door en dan krijg je misschien wel een bezoekje van onze redacteur. Zo maken we ons lesmateriaal nog meer op maat van leerlingen in het secundair onderwijs.

Hoe gaat het in zijn werk? Onze redacteur komt langs en test de EDUbox uit bij leerlingen van de tweede of derde graad. De les neemt in totaal twee lesuren in beslag. Je moet niets voorbereiden, onze redacteur brengt al het materiaal mee. Tijdens de les mag je aanwezig zijn, maar dat is geen must.

Wil je je school opgeven als kandidaat om een nieuwe EDUbox te testen? Mail dan naar edubox@vrtnws.be.