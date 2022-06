Waarom Britse regering knuppel in hoenderhok gooit en eenzijdig Brexitakoord aanpast: 5 vragen en antwoorden

Premier Johnson noemde de voorgestelde aanpassingen vandaag "not a big deal" en zegt dat het gaat over het wegwerken van "bureaucratische belemmeringen". Maar volgens de Europese Unie raken de aanpassingen aan de kern van het akkoord. Het Brexitakkoord is een internationaal handelsakkoord dat een staat niet eenzijdig kan aanpassen, zo klinkt het in Brussel.

Maros Sefcovic, vicepresident van de Europese Commissie, dreigt alvast met tegenmaatregelen. Zo zou de EU een aantal juridische procedures tegen Londen weer opstarten. De Europese Commissie gaat ook een lijst opstellen met Britse goederen waarop in de toekomst heffingen zullen worden geplaatst. Ook de Ierse premier is "not amused". "Een unilaterale schending door Londen van post-Brexit handelsregels voor Noord-Ierland, afgesproken met de Europese Unie, is "zeer ernstig" zei hij op Twitter.