Woningbrand in Tienen legt mogelijk cannabisplantage bloot: "Isolatiemateriaal geeft illegale praktijken aan"

De branddeskundige onderzoekt de precieze oorzaak van de brand, al wijst alles in de richting van een cannabisplantage. "Er waren bepaalde materialen aanwezig die mogelijk wijzen op illegale praktijken. We weten het natuurlijk pas zeker wanneer de deskundige langskomt.", aldus de burgemeester. De branddeskundige moet ook bepalen of er asbest op het dak ligt en eventueel moet er een reinigingsfirma komen.

Vanmorgen was er opnieuw een woningbrand met veel rookontwikkeling. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht omdat ie te veel rook had ingeademd.