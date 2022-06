Zeldzame Stradivarius-viool van leraar Einstein verkocht voor 14,6 miljoen euro

De "Da Vinci"-viool, die in 1714 werd gemaakt door de Italiaanse vioolbouwer Antonio Stradivari, was bijna 40 jaar lang eigendom van de Amerikaans-Russische virtuoos Toscha Seidel (1899-1962). In het begin van de 20e eeuw speelde Seidel verschillende concerten in Europa en Noord-Amerika, waar hij ook in 1924 de bewuste "Da Vinci"-viool kocht voor 25.000 dollar van een Duitse privéhandelaar. Zijn rijke en romantische toon en zijn expressieve speelstijl maakten van Seidel een van de grootste violisten van de 20e eeuw.

Seidel zette met zijn "Da Vinci"-viool de toon voor de muziek in verschillende Hollywoodfilms. Hij speelde de vioolsolo's in de musicalfilm "De tovenaar van Oz" (1939), en de melodieën in de films Intermezzo" (1933) en "Around the world in eighty days" (1965).