Eerste zelfrijdende shuttlebus in Mechelen vervoert zowel mensen als pakjes

"We zijn nog verplicht om er een begeleider bij te zetten die in geval van nood kan ingrijpen, maar in principe kan het busje volledig zelfstandig rijden", vertelt Vanmarcke. "Het voordeel is dat de persoon in de shuttle niet per se een chauffeur hoeft te zijn. Het voertuig kan vanop afstand worden bestuurd."

De stad Mechelen gaat het project twee maanden uittesten. Op basis van de ervaringen van de gebruikers en de bedrijven zal het geëvalueerd worden.