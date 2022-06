Véél livemuziek en Linde Merckpoel achter de schermen van de sport: dit valt op in het zomeraanbod van VRT

Opvallend: niet enkel Radio 2 verruilt zijn studio in Brussel voor de badsteden De Panne, Bredene en Blankenberge. Ook MNM slaat zijn tenten op in Blankenberge. Voor ​het 12e jaar op rij gaat de radiozender daar op zoek naar jong dj-talent, in hun "MNM Start to DJ"-wedstrijd.

Studio Brussel verlaat hun vaste studio voor de "Bus Belgica", van waaruit 69 dagen lang live-uitzendingen worden gemaakt vanop de beste festivals en evenementen. Na enkele coronajaren brengt de zender uitgebreid verslag uit van tal van festivals en concerten, met een mobiele studio en veel sfeerreporters.

Op Radio 1 gaat Culture Club voor de eerste keer niet in zomerpauze. Elke zaterdag tussen 11 en 13 uur is er een live-uitzending van "Culture Club Zomer" vanop een cultureel evenement. Ook Klara pikt enkele grote festivals mee van de klassieke muziek en de jazz, waaronder blikvangers Laus Polyphoniae, Jazz Middelheim, en Walden Festival midden juli in Brussel.