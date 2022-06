50 maanden cel voor Antwerpenaar die man neerstak na ruzie over gestolen gsm

In de nacht van 5 februari kreeg de Antwerpse politie een oproep binnen over een steekpartij aan de Lijnwaadmarkt. Een 37-jarige man had verschillende keren met een mes in het been van een andere man gestoken. De beklaagde is daarvoor nu veroordeeld tot een celstraf van 50 maanden. Hij zal ook een schadevergoeding aan het slachtoffer moeten betalen. In afwachting van verder onderzoek is die voorlopig vastgesteld op 10.000 euro.