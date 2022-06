65 meldingen over bacterievuur op meldpunt van de provincie Limburg

Tot eind 2019 moest elke uitbraak van bacterie gemeld worden van Europa. Maar omdat die verplichting wegviel, riep de provincie Limburg een meldpunt voor bacterievuur in het leven. Op een jaar tijd liepen daar 65 meldingen binnen. "In 16 gevallen bleek het inderdaad om bacterievuur te gaan", vertelt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors (CD&V). "Daar hebben we moeten ingrijpen door aangetaste takken volledig terug te snoeien tot het weg is, of door bomen te verwijderen en te verbranden." Want bacterievuur kan zich snel verspreiden en omliggende plantages aantasten.