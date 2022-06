9 Oost-Vlaamse verenigingen krijgen de titel 'koninklijk'

Radio 2 Oost-Vlaanderen belde met vzw Gymno om de vereniging te feliciteren. Nicole de Bock is de voorzitster van de gymnastiekvereniging uit het grensdorp Kieldrecht bij Beveren. "In 2020 bestonden we 50 jaar en hebben we de titel aangevraagd. Zo lang in een klein dorp een vereniging in stand houden, daar zijn we trots op. Het is ook uit erkentelijkheid naar de verschillende generaties en oprichters die de club in stand hebben gehouden."