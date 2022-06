"Caffee Cognac" uit Aalst heet nu "Den Admiraal" op bevel van Franse regio

In september vorig jaar kregen de uitbaters van het café in Aalst een brief van een Frans registratiekantoor. Daarin stond dat de naam cognac beschermd was als bewijs van geografische herkomst en daarom nergens in Europa voor iets anders mocht gebruikt worden dan om de Franse streek Cognac aan te duiden. Het café bestaat al 20 jaar, de uitbaters vonden het vreemd dat ze daar nu pas van op de hoogte werden gesteld, maar ze hebben wel de nodige aanpassingen gedaan.