Amber Heard in eerste interview na proces: "Hoe konden de juryleden geloven wat ik zei? Ik neem hen niets kwalijk"

Tijdens het proces, dat live werd uitgezonden op televisie en internet, kreeg Heard te maken met harde kritiek op sociale media. "Het kan me niet schelen wat mensen van mij denken of hoe ze oordelen over wat er gebeurd is bij mij thuis, privé, achter gesloten deuren. Ik ga er niet vanuit dat de gemiddelde persoon dat hoeft te weten. Dus ik neem het niet persoonlijk."

"Maar zelfs iemand die vindt dat ik al die haat en vitriool verdien, zelfs als je denkt dat ik lieg, dan kun je me nog altijd niet recht in de ogen kijken en zeggen dat er op sociale media een eerlijke voorstelling gegeven is. Je kunt me niet zeggen dat het eerlijk verlopen is."