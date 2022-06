Wijzen stijgende coronacijfers op een zomergolf? "Mogelijk equivalent van wintergriep, maar dan in de zomer"

Met de zomervakantie in het vooruitzicht zien we ook dat verschillende coronacijfers weer beginnen te stijgen. De Sciensano-cijfers van vandaag tonen dat de stijgende tendens in het aantal ziekenhuisopnames en het besmettingen zich doorzet.

Respectievelijk zijn die cijfers met 15 en 19 procent gestegen, maar in absolute getallen blijven de stijgingen nog beperkt. “Op het dieptepunt van de pandemie zaten we op zo’n 50 ziekenhuisopnames per dag, nu zitten we op een 60-tal”, zegt statisticus Bart Mesuere (UGent). “Dus er is toch een duidelijke stijging.”