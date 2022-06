Antwerps politicus Marc Wellens (CD&V) overleden: "De geestelijke vader van Park Spoor Noord"

In Antwerpen is politicus Marc Wellens (CD&V) overleden. Hij werd 73 en was al een tijdje ziek. Wellens was van 1983 tot 2000 schepen in de stad Antwerpen. Eerst voor Openbare Werken, later voor Sociale Zaken. Na zijn carrière in de stadspolitiek was Wellens gedeputeerde bij de provincie Antwerpen tussen 2000 en 2012.

"Ik zal me Marc Wellens herinneren als een zeer bekwaam bestuurder. Hij kon in moeilijke omstandigheden beslissingen forceren. Marc kon zaken gedaan krijgen", zegt zijn partij- en stadsgenoot Marc Van Peel (CD&V). "Marc had ook een groot sociaal hart. Hij was een man met visie. Als schepen heeft hij het spoorwegemplacement spoor noord aangekocht dat later is opengesteld voor het publiek als Park Spoor Noord. Toen garage Permeke aan het De Coninckplein leegstond, besloot hij die voor de stad aan te kopen. Later is dat de prachtige vernieuwde stadsbibliotheek geworden."