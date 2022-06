Baby-egel op gemeenteraad in Kortrijk

Groen-raadslid Cathy Mathieu is vrijwilliger bij het Vogelopvangcentrum (VOC) in Beernem en Merelbeke. De baby-egel werd een paar weken geleden binnengebracht, samen met twee andere jonge egeltjes. De moeder was dood teruggevonden naast het nest. Het baby-egeltje is het enige diertje dat het overleefd heeft, met de hulp van Mathieu. Ze moet het diertje om de drie uur voeden. "Ik kon dus niet anders dan het diertje meenemen", zegt Mathieu, "maar natuurlijk hoop ik met dit schattige diertje dat het stadsbestuur nu wél luistert."

Mathieu pleit voor een nachtelijk verbod op robotmaaiers in de stad. "Die robotmaaiers doen veel kwaad", vertelt Mathieu, "we zien in het VOC veel gewonde en dode egels door die robotmaaiers. Het is nu ook volop de periode van de nestjes, en dan blijven die weesjes over."

In hoeverre dit lieftallige argument de mening van het stadsbestuur over het gebruik van robotmaaiers zal beïnvloeden, is nog niet duidelijk. In het verleden werd alvast niet ingegaan op de vraag om het gebruik van robotmaaiers te beperken of 's nachts te verbieden.