Heeft Kim Kardashian de iconische jurk van Marilyn Monroe beschadigd tijdens het Met Gala?

Het Met Gala, dat dit jaar op 2 mei doorging, lokte heel wat wereldsterren naar de rode loper van het Metropolitan Museum of Art in New York. Dit jaar werden de gasten verzocht zich te kleden in het thema "Gilded glamour", verwijzend naar de kledingstijl tussen de jaren 1870 en 1890 in New York. Heel wat sterren, waaronder Billie Eilish en Bella Hadid, kozen voor het klassieke korset. Andere sterren lieten het thema links liggen.