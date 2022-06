Bibliotheken van Tongeren en Borgloon smelten samen

Borgloon en Tongeren namen vorig jaar de princiepsbeslissing om samen een fusietraject te beginnen. "En dat is intussen volop bezig", zegt burgemeester Patrick Dewael (Tongeren.nu). "Onze schepencolleges komen geregeld samen. De twee gemeenteraden zaten ook al bijeen en onze administraties werken ook al samen. De samenwerking tussen onze bibliotheken is een eerste concrete stap, die onze bewoners duidelijk maakt waar we naartoe willen".