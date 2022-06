Brandweer rukt massaal uit voor wat klein brandje blijkt in kerk Melsbroek

Even paniek in Melsbroek vanmiddag. Daar werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Sint-Martinuskerk. Een aantal brandweerwagens rukten meteen uit naar de Kerkstraat, maar bij aankomst bleek het allemaal nogal mee te vallen. Gemeentearbeiders, die onkruid aan het wegbranden waren, hadden aan een zijdeur per ongeluk een hoop stof en afval in brand gestoken.

“Blijkbaar waren gemeentearbeiders aan de kerk aan de slag met een onkruidbrander”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) uit, die zelf ter plaatse ging. “De vlam van die brander is onder de deur geraakt en daar in een hoop stof terechtgekomen, waardoor er brand is ontstaan. De schade is gelukkig beperkt. Twee tegels zijn zwartgeblakerd en er was wat rook, waardoor de kerk nu moet verlucht worden.”