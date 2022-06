Brusselse rechtbank neemt staatssecretaris Mahdi onder vuur: "Doelbewust en systematisch geen opvang voor asielzoekers"

De Franstalige arbeidsrechtbank in Brussel doet daar nu nog een schepje bovenop. Die zegt nu dat Fedasil doelbewust en systematisch geen opvang verleent aan vluchtelingen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Staatssecretaris Mahdi, die als beleidsmaker verantwoordelijk is, zou die praktijk organiseren. De arbeidsrechtbank heeft bij het parket zelfs melding gemaakt van mogelijk strafbare feiten en het parket analyseert nu of dat inderdaad aan de orde is.

Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt dat staatssecretaris Mahdi een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. "Het is niet voldoende dat de staatssecretaris inspanningen levert om extra opvangplaatsen te creëren. In deze is hij gewoon geacht om resultaten te boeken voor iedereen die recht op asiel heeft", zegt directeur Tine Claus. "Het recht op opvang is een basisrecht", aldus Claus. "Het is dus logisch dat de rechtbank dat recht gaat afdwingen."