Steeds meer kinderen en jongeren groeien op in pleeggezin, toch staan er nog 872 op de wachtlijst

Ook het aantal nieuwe pleeggezinnen is fors toegenomen de voorbije jaren. "We kunnen dat warm engagement alleen maar toejuichen", zegt Heselmans. Toch blijft de vraag naar nieuwe pleeggezinnen hoger dan het aanbod. Vorig jaar vonden zo 872 kinderen en jongeren geen plaats in een pleeggezin.

Heselmans benadrukt daarom dat gezinnen niet noodzakelijk fulltime een pleegkind in huis moeten nemen. "Ook voor één weekend per maand, kan je al een enorm verschil betekenen als pleeggezin", zegt hij. "Op die manier geef je een kind dat opgroeit in een leefgroep extra kansen of geef je ouders bijkomende ademruimte en een duwtje in de rug."



GRAFIEK – Die ondersteunende pleegzorg zit in alle provincies in de lift: