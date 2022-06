Cyberlokker uit Halen krijgt 4 jaar cel

Het Hof van Beroep in Antwerpen had de man in 2018 al veroordeeld tot 30 maanden celstraf met uitstel omdat hij een minderjarige had aangerand en in het bezit was van kinderporno. De man krijgt nu vier jaar effectieve celstraf. De rechter heeft hem ook voor een periode van 10 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. En hij verliest zijn burgerrechten voor vijf jaar. De Halenaar zit intussen in de gevangenis en laat zich daar begeleiden voor zijn seksuele problematiek.