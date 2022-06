Is het huidige asielmodel nog houdbaar? Debat laait weer op na beoordeling Brusselse rechtbank

Maar Mahdi blijft achter zijn aanpak staan. Hij benadrukt dat er op dit moment al zo'n 31.000 opvangplaatsen zijn in België. "Maar wat is de realiteit? De helft van de duizenden mensen die iedere maand aankomen in België heeft al een asielaanvraag ingediend in een ander Europees land", legt hij uit in "Terzake". "Die mensen moeten in principe terugkeren naar dat eerste land, maar hebben ondertussen wel recht op opvang hier."