Diest zoekt inwoners om stuk openbaar groen te adopteren

Met de nieuwe subsidie wil Diest een stapje dichter komen bij de doelstelling om één vierkante meter per inwoner te ontharden. "Daar willen we de inwoners ook meer bij betrekken", aldus Brans. "Daar moeten we nog wat initiatieven voor nemen. We zijn nu een aantal locaties aan het zoeken en onder andere met de milieuraad gaan we bekijken of we daar een soort wedstrijd kunnen rond organiseren", zegt Rick Brans nog.