Disney haalt scène met kussende vrouwen uit tekenfilm "Lightyear", maar plaatst ze op het laatste nippertje terug

Morgen komt de nieuwe animatiefilm “Lightyear” in de bioscoop, over de speelgoedpop Buzz Lightyear uit "Toy Story". In die film vindt een "historische" gebeurtenis plaats: twee vrouwen, die een relatie hebben met elkaar, kussen elkaar op de mond. Big deal zou je kunnen denken. Maar de kus is wel degelijk een primeur in een volwaardige tekenfilm van de animatiestudio Pixar, die deel uitmaakt van Disney. En normaal hadden we de kus nooit te zien gekregen, want de scène was weggeknipt. Voor even toch.