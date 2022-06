Bijzonder cruiseschip aangemeerd in Antwerpen: driemaster uit Malta 

De kapitein van de "Sea Cloud Spirit", Vukota Stojanovic, was alvast aangenaam verrast om in Antwerpen te zijn. “Toen we Antwerpen binnenkwamen, was het nog nacht en heel donker en was er nog niet veel te zien, maar toen de zon opkwam, was de kathedraal het eerste dat ik zag. Ik hoop dat ik de volgende keer wat langer kan blijven, want rond halftwee vertrekken we al naar onze volgende stop, in Amsterdam.”