Drugsdealer met 250 gram cannabis op zak gevat na step-ongeval

De man was na een verkeerd manoeuvre gevallen met zijn tweewieler en was daarbij onzacht in aanraking gekomen met een geparkeerd voertuig. Een politiepatrouille uit de buurt snelde samen met een ziekenwagen naar de plek van het ongeval. "Eenmaal ter plaatse keken de politiemensen verrast op toen ze bijstand verleenden aan de gewonde”, vertelt een woordvoerder van de politie. "Het slachtoffer was immers in het bezit van een grote som cash geld, 2.635 euro, en van 238 gram cannabis."

"Bij een huiszoeking werden vervolgens vier gsm’s en nog wat cannabis aangetroffen. De verdachte werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij de nodige zorgen toegediend kreeg na zijn val. Hij werd vervolgens van zijn vrijheid beroofd voor de verkoop van verdovende middelen en ter beschikking gesteld van het parket van Brussel. Hij werd na verhoor vrijgelaten, maar het onderzoek loopt verder", aldus de woordvoerder.