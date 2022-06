Dweilorkest D’(h)opmaten uit Halle behaalt zilveren medaille op kampioenschap in Nederland

Met hun nummers moest dweilorkest d’(h)opmaten de jury in Bemmel met vier korte optredens overtuigen. Dweilorkest d’(h)opmaten behaalde een tweede plaats en is nu vice-kampioen in Nederland.

Hofmans is heel tevreden met de prestaties. “We werden tweede op meer dan 60 deelnemende dweilorkesten. Het was een spannende wedstrijd met vele topbands uit Nederland en België en het niveau lag enorm hoog. We zijn trots op onze prestatie".