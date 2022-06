Eeklo wil toeristentaks van 1,75 euro per overnachting invoeren

Volgens de jongste cijfers uit 2018 van Statbel waren er toen 13.724 onvernachtingen in Eeklo. Gerekend aan 1,75 euro per persoon per nacht zou dat de stad zo'n 24.000 euro inkomsten opbrengen. "Daar kunnen we al wat mee aanvangen", klinkt het. Hilde Lampaert is overtuigd dat Eeklo als stad in het Meetjesland ideaal gelegen is om toeristen aan te trekken. "We liggen in het mooie krekengebied en in het midden tussen Gent en Brugge. Wie het daar te duur vindt om te overnachten, kan bij ons komen, op een half uurtje sta je in die andere steden."