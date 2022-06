Elektrische step ontploft en veroorzaakt brand in Arendonk: "Het was hier een klein inferno"

Dakwerkers die in de buurt aan het werk waren, hoorden een knal en gingen kijken. "Ze konden de brand blussen en verwittigden de brandweer", vertelt Serge Claes, de bewoner van het huis, die op dat moment zelf niet thuis was. "Ik kreeg een telefoontje op mijn werk dat er een brand was in mijn tuinhuis, doordat mijn elektrische step tijdens het opladen in brand gevlogen was. Dat was een klein inferno hier. Mijn moeder was ook thuis. Die dakwerkers hebben de step naar buiten gesleurd en zijn meteen beginnen blussen."