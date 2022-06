Europese Commissie koopt 110.000 vaccins aan tegen apenpokkenvirus

De Europese Commissie koopt 110.000 vaccins aan tegen het apenpokkenvirus. Een Deens bedrijf mag de vaccins leveren die beschikbaar zullen zijn voor alle EU-lidstaten. Het is een bestaand vaccin tegen apenpokken, dat bijna tien jaar geleden al is goedgekeurd door Europa en de Verenigde Staten. Ook België heeft ingetekend op de aankoop. In ons land zijn intussen 34 gevallen bekend, waarvan 17 in Vlaanderen. Over de hele EU gaat het om zo'n 900 gevallen.