Ex-voetballers De fauw en Deschacht doneren opbrengst benefietmatch aan Healthy Heart Fund: "Nooit nog hartstilstand op voetbalveld"

"Het doel van het Healthy Heart Fund krijgt minder aandacht, maar er zou wel belangstelling voor moeten zijn", zegt Olivier Deschacht. "Een gezond hart is de basis van de topsporter. De professor is heel tevreden met het geld, ook al is het een kleine som voor de organisatie. Alle kleine beetjes helpen. Wij willen geen gevallen meer zoals met Christian Eriksen op het EK 2020 of zoals met Anthony Van Loo in 2009 (beiden kregen een hartstilstand op het veld). Van Loo is trouwens een goeie vriend van De fauw, daarom kozen we ook dit goeie doel."